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Врач предупредил о риске наступления «омикроновой» волны пандемии в России

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач предупредил о риске наступления «омикроновой» волны пандемии в России
Фото: Pixabay

Штамм коронавируса «омикрон», который может стать доминирующим в России уже в ближайшие дни, считается менее опасным для жизни пациентов, но никто не может дать гарантий, что подобная характеристика не изменится в дальнейшем. Об этом сообщил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

В настоящий момент пациенты с «омикроном» болеют достаточно легко. У них наблюдается небольшая температура, першение в горле, головная боль, насморк.

— Но, должен сказать, когда пандемия только начиналась, первые два месяца у нас тоже были лёгкие пациенты, а потом это стало рушиться и начались тяжелые формы заболевания. Поэтому делать какие-то оптимистические прогнозы я бы не стал, — пояснил специалист в комментарии «Радио 1».

Он также сообщил, что в Домодедовской больнице наблюдался пациент с коронавирусной пневмонией, вызванной «омикроном», что опровергает первоначальные сообщения о том, что данная разновидность коронавируса не затрагивает легкие.

Врач посоветовал всем россиянам носить маски, чаще мыть руки и реже посещать многолюдные места. Также необходимо помнить о вакцинации.

Врач предупредил о риске наступления «омикроновой» волны пандемии в России

Утром 14 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в последние дни количество новых случаев COVID-19 за сутки превышает 20 тысяч. В частности, в пятницу в стране выявили 23 820 заболевших, сообщают argumenti.ru.

До этого иммунолог Болибок назвал отличительные симптомы «омикрон»-штамма коронавируса.

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