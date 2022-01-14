Лавров призвал НАТО не нарушать красные линии России

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 14 января, заявил, что РФ не приемлет присутствие НАТО у своих границ.

Он уточнил, что граница России является красной линией. Ее пересечение может грозить серьезными последствиями.

— Все, что делает Запад в плане накачивания власти (Украины — прим. «ВМ») оружием, создает у нее искушение решить вопрос Донбасса силовым путем... Участие западных инструкторов в конфликте будет переходом всех красных линий и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО, — добавил министр.

Он подытожил, что появление военных мощностей НАТО на территории Украины будет расцениваться Москвой как пересечение красных линий, даже если Украина не вступит в состав Североатлантического альянса, передает RT.

14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что терпению России из-за действий Запада пришел конец. По его словам, все это время Москва была очень терпелива в отношениях с Вашингтоном и НАТО, однако теперь пора ожидать конкретных ответов на предложения РФ.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.