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Депутат Бессараб рассказала, какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году

Ирина Игнатенко

Общество
Депутат Бессараб рассказала, какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Граждан пенсионного возраста в России ждет целый ряд изменений, обусловленных реализацией поручений правительства. Меры помогут пенсионерам не потерять уровень реальных доходов. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Так, на 7,7 процента в текущем году будут увеличены социальные пенсии.

Также ведется работа по вопросу накопительной части пенсии.

— Во всем цивилизованном мире принят компонент накопительной части пенсии, что дает возможность людям с учетом демографических провалов достойное пенсионное обеспечение, поэтому мы достаточно долго ждали предложения от Министерства финансов РФ и Центробанка, которые урегулируют этот вопрос, — подчеркнула депутат в комментарии Nation News.

Кроме того, по словам Бессараб, на рассмотрении находятся многочисленные предложения по налоговым послаблениям для граждан пенсионного возраста, в том числе по снижению подоходного налога.

Ранее сообщалось, что индексацию пенсий на 8,6 процента оформят с 1 января 2022 года.

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