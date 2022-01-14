Депутат Бессараб рассказала, какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Граждан пенсионного возраста в России ждет целый ряд изменений, обусловленных реализацией поручений правительства. Меры помогут пенсионерам не потерять уровень реальных доходов. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Так, на 7,7 процента в текущем году будут увеличены социальные пенсии.
Также ведется работа по вопросу накопительной части пенсии.
— Во всем цивилизованном мире принят компонент накопительной части пенсии, что дает возможность людям с учетом демографических провалов достойное пенсионное обеспечение, поэтому мы достаточно долго ждали предложения от Министерства финансов РФ и Центробанка, которые урегулируют этот вопрос, — подчеркнула депутат в комментарии Nation News.
Кроме того, по словам Бессараб, на рассмотрении находятся многочисленные предложения по налоговым послаблениям для граждан пенсионного возраста, в том числе по снижению подоходного налога.
Ранее сообщалось, что индексацию пенсий на 8,6 процента оформят с 1 января 2022 года.