Индексацию пенсий на 8,6 процента оформят с 1 января 2022 года

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Индексация пенсий на 8,6 процента будет оформлена с 1 января 2022 года. Об этом в четверг, 13 января, сообщила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

— Независимо от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проходить с 1 января, — цитирует спикера Совфеда ТАСС.

До этого заместитель председателя Совфеда по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что размер средней пенсии в России в результате индексации может вырасти на 1400 рублей. Она отметила, что до начала 2022 года средняя пенсия по стране составляла чуть более 16 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин в среду, 12 января, выступил с предложением проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — на 8,6 процента. По его словам, принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.

С 1 января 2022 года пенсии россиян стали выше. Индексация выплат неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца составила 5,9 процента.