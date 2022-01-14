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Утвержден проект строительства газопровода в Тушине

Евгений Белоусов

Город
Утвержден проект строительства газопровода в Тушине
Фото: Анна Быкова

Утвержден проект газопровода по улице Василия Петушкова в районе Тушино. Об этом «Вечерней Москве» сообщила в пятницу, 14 января, председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Княжевской, строительство газопровода необходимо для безопасной и надежной работы районной тепловой станции «Тушино 3». Общая протяженность газопровода составит порядка 1,5 километра. Трасса газопровода предусмотрена от точки врезки в существующий газопровод среднего давления в районе дома 10 по улице Василия Петушкова до районной тепловой станции «Тушино-3».

— Инженерная система города требует постоянного мониторинга и своевременного обслуживания, — подчеркнула она.

В рамках утвержденного проекта также будет возведено запорное устройство, являющееся системой аварийной защиты. Газопровод строится преимущественно закрытым способом. Благодаря этому отпадает необходимость в разрытии открытых траншей.

29 ноября 2021 года Сергей Собянин сообщил, что специалисты Мосгаза завершили ремонт шести газопроводов-дюкеров в столице. Последним из них стал Рубцовский газопровод.

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