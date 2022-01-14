Житель Подмосковья умер в собственном доме при загадочных обстоятельствах

скорая помощь / Фото: скриншот с видео на youtube канала «Скорая помощь»

Домодедово Заборье Карта всех событий

В городском округе Домодедово следователи выясняют обстоятельства, при которых скончался 62-летний мужчина. Его 57-летняя супруга и 29-летняя дочь были госпитализированы в больницу. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 14 января, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, накануне пострадавших обнаружил родственник в частном доме в деревне Заборье. Он вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Его супругу и дочь увезли в больницу.

Согласно предварительной версии, мужчина скончался от отравления окисью углерода.

— Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия с участием специалистов газовой службы. Назначены судебно-медицинские экспертизы, опрошен родственник, обнаруживший пострадавших, — рассказала Ольга Врадий, уточнив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

До этого сообщалось, что следователи начали выяснять причины и обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружили в микрорайоне Гагарина подмосковного города Балашиха. Об исчезновении мужчины заявили родственники. Его тело нашли сотрудники СК 30 декабря 2021 года.