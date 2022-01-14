Французский механик погиб при аварии на ралли-марафоне «Дакар»

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Французский механик Кентен Лавале погиб в результате столкновения автомобиля технической поддержки и местного грузовика на заключительном этапе ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в пресс-службе турнира в пятницу, 14 января.

Инцидент произошел на отметке 234-го километра. Бельгийца Максима Фрера, находившегося в машине с Лавале, доставили в Национальный госпиталь в Джидде.

Покойному на момент ДТП было 20 лет, он работал механиком команды PH Sport и машины 205 Turbo 16. Организаторы ралли выразили соболезнования семье Лавале, его близким, а также PH Sport, отмечается в Twitter «Дакара».

В январе 2021 года КамАЗ под управлением пилота Антона Шибалова столкнулся с вертолетом организаторов во время прохождения 12-го этапа ралли-марафона «Дакар». Столкновение произошло, когда машина подпрыгнула на трамплине.

Пресс-атташе российской команды Эрик Хайруллин уточнил, что обошлось без жертв. Автомобиль Шибалова дошел до финиша, где у него обнаружили поврежденный воздухозаборник. Хайруллин отметил, что этот вопрос должны разбирать организаторы полетов во время соревнований.