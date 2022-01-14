Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Больше не интересен»: Федор Бондарчук пожаловался на отсутствие предложений новых ролей

Евгений Белоусов

Общество
«Больше не интересен»: Федор Бондарчук пожаловался на отсутствие предложений новых ролей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Режиссеру и продюсеру Федору Бондарчуку перестали поступать приглашения на кастинги в кино. Этим Бондарчук объяснил затянувшийся перерыв в его актерской карьере.

По его словам, он сам заметил, что все чаще появляется в новых проектах в роли режиссера, а вот на новые роли его звать перестали.

— Поймал на старости лет ощущение, что не было давно предложений. Что, забыли, больше не интересен? Это неприятно. Очень, — пожаловался Бондарчук.

Об этом он поделился в программе «Кино в деталях» на канале СТС.

Осенью прошедшего 2021 года Бондарчук впервые рассказал о своем младшем сыне Иване, который родился в браке с актрисой Паулиной Андреевой в марте этого года.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в 2019 году. 2 марта у них родился сын, которого назвали Иван. Звездная пара оберегает малыша от лишнего внимания и не публикует его снимки в соцсетях. Для Паулины Ваня стал первым ребенком. У Бондарчука уже есть 29-летний сын Сергей и 22-летняя дочь Варвара.

До брака с Андреевой режиссер 25 лет был женат на бывшем главном редакторе журнала «Hello!» Светлане Бондарчук.

Читайте также:
жалоба Федор Бондарчук Кино
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан:. Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Все мнения
О проекте