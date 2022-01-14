«Это их тайна»: подруга Вознесенской рассказала, что тревожило вдову Мягкова

Фото: Гараж, Мосфильм, 1979 год

Народные артисты России Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская были крепкой семьей. Несмотря на трудности, супруги прожили вместе всю жизнь. Об этом «Вечерней Москве» сказала заслуженная артистка России Галина Киндинова, работавшая с актерами в МХТ имени Чехова и дружившая с ними.

По ее словам, она давно не общалась с Анастасией Вознесенской.

— Андрей [Мягков], когда приходил в театр, в последние годы говорил, что Настя себя плохо чувствует, она болела. Человеком она была потрясающим. Это удивительная женщина, и жили они с Андрюшей очень хорошо. Такая семья, одна из крепких. Они со студии были женаты и всю жизнь провели вместе. Когда мы были у них в гостях, я видела трогательное отношение Андрея и Насти к нему. Она его очень любила, — поделилась воспоминаниями коллега семейной четы.

Киндинова назвала Анастасию Вознесенскую хорошей актрисой и отметила ее красоту, глубину характера, мудрость и деликатность — в ней чувствовалось воспитание.

— В театре Вознесенская играла замечательно роли. Ее любил Олег Николаевич Ефремов, — добавила собеседница «ВМ».

Как и другие коллеги по цеху, Галина Киндинова признает, что Андрей Мягков и его супруга вели закрытый образ жизни. В частности, пара переживала из-за отсутствия детей.

— Мы тоже ребенка поздно родили, и Настя задавала вопрос: «А тебе, Галь, не страшно?». Хотя она могла родить, когда спрашивала. Сейчас у нас актрисы и в 46, и в 45 лет рожают — и не одного. Ей так и было тогда, но она побоялась. Когда играешь роли, думаешь о том, что дети помешают. Но в итоге от чего уходишь — к тому и приходишь. Тогда было другое отношение к театру. Конечно, она очень переживала из-за отсутствия детей, — констатировала актриса.

В целом Галина Киндинова с пониманием относилась к поведению своих друзей.

— Андрей оберегал покой своей жены. Да и какие интервью могут быть при такой жизни? Люди переживали свои невзгоды вместе, в семье. Кому это интересно? Это только их тайна, их жизнь, — заключила она.

О том, что Анастасии Валентиновны Вознесенской не стало, сообщили в МХТ имени Чехова. Актриса родилась 27 июля 1943 года, окончила школу-студию МХАТ и запомнилась отечественным зрителям по главной роли в фильме «Майор Вихрь». Также она играла в культовом фильме «Гараж» и еще в порядка 20 кинокартин.

С Андреем Мягковым она состояла в браке с 1963 года. До смерти мужа 18 февраля 2021 года супруги прожили вместе почти 58 лет. На церемонию прощания с супругом актриса прийти не смогла из-за плохого самочувствия. Пережила она его всего на 11 месяцев.