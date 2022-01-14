«Они с Андрюшей были очень закрытые люди»: Немоляева прокомментировала смерть вдовы Мягкова

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актриса Светлана Немоляева в разговоре с «Вечерней Москвой» выразила соболезнования по поводу ухода из жизни вдовы Андрея Мягкова, народной артистки России Анастасии Вознесенской, которая скончалась в пятницу, 14 января, в возрасте 78 лет.

— Они с Андрюшей были очень закрытые люди и практически ни с кем не общались. Могу только высказать соболезнования родным ее, театру и сказать о том, что этот год был такой ужасный — столько людей искусства ушло. Просто как покосило, — высказалась коллега Мягкова по фильму «Служебный роман».

О смерти Вознесенской ранее сообщили в МХТ имени Чехова. Дата и место прощание с актрисой уточняются.

Широкой публике Вознесенская стала известна в 1966 году, когда она исполнила главную женскую роль в популярном фильме «Майор Вихрь». Всего актриса сыграла в кино около 20 ролей.

В феврале прошлого года артистка не пришла на церемонию прощания со своим супругом, которая состоялась в МХТ имени Чехова. Тогда театральный режиссер Марина Брусникина сообщила, что Вознесенская не покидает дом из-за плохого состояния.

Пара прожила в браке 55 лет. На момент их знакомства Мягкову было 23 года, а Вознесенской — всего 17 лет. Они поженились в 1963 году. Супруга оставалась рядом с актером до конца его дней и пережила его всего на 11 месяцев.

Андрей Мягков скончался 18 февраля 2021 года в возрасте 82 лет. Причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность.