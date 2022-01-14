Четверо мужчин совершили вооруженное нападение на квартиру в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Затонная улица Карта всех событий

Столичные полицейские задержали четверых приезжих мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении на квартиру на юго-востоке Москвы. Об этом в пятницу, 14 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, подозреваемые, надев на лица медицинские маски, ворвались в квартиру, где проживали две малознакомые им женщины. Угрожая пистолетом, они забрали у хозяек два мобильных телефона и деньги.

Общая сумма ущерба составила 65 тысяч рублей.

Женщины обратились в полицию. Вскоре злоумышленников задержали на улице Затонной. Выяснилось, что в криминальный квартет входили безработные приезжие мужчины в возрасте от 20 до 32 лет. Один из них ранее был судим. При обыске подозреваемых сотрудники полиции обнаружили похищенные мобильные телефоны. Их вернули владелицам. Деньги подозреваемые успели потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Всем задержанным грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

До этого стало известно, что в Москве полиция задержала актера московского Театра юного зрителя (ТЮЗ) Леонида Кондрашова со свертком с наркотиками.