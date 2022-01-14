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Жителя Серпухова привлекли к ответственности после катания людей на санках за его авто

Анастасия Колоскова

Происшествия
Жителя Серпухова привлекли к ответственности после катания людей на санках за его авто
Фото: vk/serplife

Сотрудники полиции установили личности всех «героев» видеоролика, на котором два жителя подмосковного Серпухова привязали к машине санки и катались на них по городу. Об этом в пятницу, 14 января, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Накануне в региональном сообществе «Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали ролик, на котором видно, как два человека катаются по ночному зимнему городу на санках, которые привязаны к легковому автомобилю.

— В ходе изучения видео, размещенного в Сети интернет, на котором двое граждан зацепились санками за легковой автомобиль и проехали по дороге в городском округе Серпухов, сотрудниками полиции установлены все участники инцидента, — рассказала представитель ведомства.

Видео: vk/serplife

22-летнего водителя автомобиля правоохранители привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки людей.

С 22-летним и 23-летним пассажирами санок полицейские провели беседу по соблюдению правил дорожного движения.

Статистика ГИБДД

В период новогодних праздников на дорогах столицы произошло 76 ДТП, в которых погибли шесть человек. Наиболее частыми видами ДТП традиционно остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Среди самых распространенных нарушений правил дорожного движения, которые становятся причиной аварий, — несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда и нарушение требований сигналов светофора.

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