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Посольство России назвало причину смерти журналиста Зеленского

Иван Юминов

Общество
Посольство России назвало причину смерти журналиста Зеленского
Фото: Youtube / Телевизор 24

Журналист Михаил Зеленский, согласно заключению доминиканских врачей, умер от сердечного приступа. Об этом сообщила пресс-секретарь посольства России в Венесуэле, Доминикане и Гаити Алина Иванова в пятницу, 14 января.

— Согласно заключению доминиканских врачей, Михаил Зеленский скончался 11 января вследствие сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы, — приводит слова Ивановой РИА Новости.

12 января стало известно о смерти бывшего ведущего программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» Михаила Зеленского. Ему было 46 лет. Журналист скончался во время отдыха в Доминикане.

Журналист с 1997 по 1999 год работал на «Радио России Ностальжи» и телеканале «ТВ Центр» ведущим информационных программ.

В 1999 году он стал ведущим дневных выпусков программы «Вести» на канале «Россия». В 2001 году работал ведущим программы «Вести-Москва», а с 2006 года — ведущим канала «Россия 24».

С 2011 по 2013 год Зеленский вел шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». В 2016 году стал ведущим программы «Билет в Большой» на канале «Россия-Культура». Также Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

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