Масштабные кадровые перестановки произошли в Банке России

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Два заместителя главы Банка России (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной покинут свои посты. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в пятницу, 14 января.

Первый зампред Сергей Швецов уйдет с должности 21 марта, а зампред Дмитрий Скобелкин покинет свой пост с 25 января. Директор юридического департамента Алексей Гузнов станет с 17 января статс-секретарем — зампредом ЦБ.

В зону полномочий Гузнова войдут вопросы взаимодействия регулятора с Госдумой и Совфедом. При этом зампред Владимир Чистюхин назначен с 17 января первым зампредом, отмечается на сайте ЦБ.

12 января в Росстате сообщили, что уровень инфляции в России в 2021 году составил 8,39 процента. В декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года индекс потребительских цен составил 100,82 процента, по сравнению с декабрем 2020 года — 108,39 процента, по сравнению с декабрем 2019 года — 104,91 процента.

Продовольственные товары подорожали за год на 10,62 процента, а непродовольственные — на 8,58 процента. Услуги по итогам года выросли в цене на 4,98 процента.