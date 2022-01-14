«На моих глазах»: вдова журналиста Зеленского рассказала о его смерти

Фото: Instagram / mikhail_zelenskiy

Мила Рубинчик, вдова журналиста Михаила Зеленского, впервые рассказала о том, как наступила его смерть.

— Все случилось внезапно, не было никакой причины... Я была рядом, все произошло на моих глазах, — рассказала она.

Зеленскому, как уточнила она, стало плохо, а затем «все случилось» на входе в медпункт. Врачи скорой помощи пытались быстро доехать, а врачи сделали все, что смогли, подчеркнула вдова.

Журналист, по ее словам, курил, что могло повлиять на работу сосудов. Еще одной причиной могла быть работа, которой он отдавался на 200 процентов, отметила Рубинчик в эфире «России 1».

12 января стало известно о смерти бывшего ведущего программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» Михаила Зеленского. Ему было 46 лет. Журналист скончался во время отдыха в Доминикане.

Журналист с 1997 по 1999 год работал на «Радио России Ностальжи» и телеканале «ТВ Центр» ведущим информационных программ.

В 1999 году он стал ведущим дневных выпусков программы «Вести» на канале «Россия». В 2001 году работал ведущим программы «Вести-Москва», а с 2006 года — ведущим канала «Россия 24».

С 2011 по 2013 год Зеленский вел шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». В 2016 году стал ведущим программы «Билет в Большой» на канале «Россия-Культура». Также Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».