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Прощание с Анастасией Вознесенской состоится 17 января

Евгений Белоусов

Общество
Прощание с Анастасией Вознесенской состоится 17 января
Фото: Гараж, Мосфильм, 1979 год
Камергерский переулок, 3 Карта всех событий

Церемония прощания с вдовой Андрея Мягкова, народной артисткой РФ Анастасией Вознесенской состоится в понедельник, 17 января. Об этом сообщается на сайте МХТ имени Чехова, на сцене которого играла артистка.

Уточняется, что гражданская панихида начнется в 11:00 в здании театра. После чего в 12:30 пройдет отпевание артистки в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Вознесенскую похоронят на Троекуровском кладбище Москвы, говорится в сообщении.

О том, что Анастасии Валентиновны Вознесенской не стало, сообщили в МХТ имени Чехова. Актриса родилась 27 июля 1943 года, окончила школу-студию МХАТ и запомнилась отечественным зрителям по главной роли в фильме «Майор Вихрь». Также она играла в культовом фильме «Гараж» и еще в порядка 20 кинокартин.

С Андреем Мягковым она состояла в браке с 1963 года. До смерти мужа 18 февраля 2021 года супруги прожили вместе почти 58 лет. На церемонию прощания с супругом актриса прийти не смогла из-за плохого самочувствия. Пережила она его всего на 11 месяцев.

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