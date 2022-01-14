«Мир ужаснется»: опубликовано предсказание Ванги на 2022 год

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Болгарская прорицательница Ванга предсказала некое важное событие в 2022 году, связанное с Луной. Об этом заявил общавшийся с ней бизнесмен Борис Кючуков.

— Луна покажет свою скрытую сторону, и весь мир ужаснется от увиденного, люди подумают, как были они глупы, что раньше этого никто не видел. Весь мир будет смотреть на это и содрогаться, — привел предприниматель слова ясновидящей.

По мнению химика Антона Рыженкова, речь идет об освоении Луны и конкуренции за ее поверхность. Кроме того, специалист напомнил, что в текущем году у России намечен запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25», отмечает New Inform.

14 января астролог Павел Глоба составил список из шести знаков зодиака, представители которых обречены на счастье. Так, удача Овнов определяется их способностью и скоростью действовать. Представители знака являются рисковыми людьми, которые способны без особых усилий принять верное решение.

Близнецы всегда позитивно настроены, поэтому их любит успех. Они, как правило, не зацикливаются на негативе и плохих мыслях, подчеркнул специалист.

Люди, рожденные под созвездием Девы, успешны в личной жизни. Им доступна возможность создать семью в 2022 году, для чего потребуется уверенность в собственных силах.