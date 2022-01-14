Пентагон заявил о планах России напасть на Украину под чужим флагом

Фото: Минобороны РФ

США обладают данными о том, что Россия якобы готовит предлог для нападения на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в пятницу, 14 января.

— Не вдаваясь в подробности, скажу, что у нас действительно есть информация, указывающая на то, что Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину, — рассказал представитель ведомства.

Речь, как уточнил он, идет о группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом. Вашингтон допускает, что операция будет выглядеть как атака на русскоговорящее население Украины, приводит слова Кирби ТАСС.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

Вывод американской разведки был сделан после дипломатических встреч между Россией и Западом по поводу «сосредоточения» военнослужащих вдоль границы с Украиной.