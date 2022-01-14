Глобальный сбой произошел в работе социальной сети Reddit

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Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе социальной сети Reddit. Об этом свидетельствуют данные Downdetector в пятницу, 14 января.

Первые жалобы стали поступать около 21:49 по московскому времени. Больше всего обращений поступает от американских пользователей.

При этом о сбоях также сообщают из Канады, Германии и Великобритании. Пользователи жалуются на сбои в работе сайта, а также на ошибки в работе приложения и при соединении с сервером, отмечает Downdetector.

В ноябре 2021 года СМИ сообщили, что Apple планирует выпустить беспилотный автомобиль. Отмечается, что он может появиться в 2025 году.

В начале 2021 года инженеры корпорации считали, что автомобиль появится на свет только через пять–семь лет. Однако теперь в компании рассчитывают разработать его в 2025 году.

Компании еще предстоит завершить испытание беспилотной системы автомобиля, что является «амбициозной задачей» для такого срока. Если Apple не достигнет цели, то может либо перенести выпуск, либо начать продажу автомобилей с более простой технологией.