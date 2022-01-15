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Коган не планирует обсуждать, кто из фигуристов поедет на Олимпиаду

Виктория Храменкова

Спорт
Коган не планирует обсуждать, кто из фигуристов поедет на Олимпиаду
Фото: paralymp.ru

После победы российского фигуриста Марка Кондратюка на чемпионате Европы, генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что не планирует обсуждать вопрос состава мужской команды на Олимпиаде.

— Станет ли больше головной боли при определении тройки для участия в Играх? Это не вопрос для нынешнего момента, — заявил Коган в беседе с РИА Новости.

Кроме этого, Кондратюк прокомментировал данное заявление. Он считает, что люди, которые обсуждают его возможное участие в командном турнире Олимпиады, сами решат, заслуживает ли он этого.

— Думаю, люди, которые обсуждают командный турнир Олимпиады, сами решат, заслуживаю ли я участвовать в нем или нет. А мое дело — кататься, — подчеркнул фигурист.

В пятницу, 14 января, Кондратюк стал победителем чемпионата Европы в мужском одиночном катании. По итогам двух программ спортсмен набрал 286,56 балла. В текущем сезоне Кондратюк стал чемпионом России, также он дважды был в призах на турнирах серии «Челленджер».

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