Газпром требует увеличить цены на газ в Польше

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Газпром подал иск в Арбитражный суд Стокгольма. В своем иске компания требует увеличения цены контракта на поставку газа в Польшу по Ямальскому газопроводу. Об этом в пятницу, 14 января, сообщила польская государственная нефтегазовая компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).

— Требование об увеличении цены контракта, включенное в тендерное предложение Газпрома, совершенно необоснованно. Мы готовы доказать это перед Арбитражным судом, — считает Павел Маевский, председатель правления PGNiG.

Отмечается, что в свою очередь, Газпром просить пересмотреть условия контакта от 8 декабря 2017 и 9 ноября 2020 года. Кроме этого, PGNiG продолжает работу по изменению ценовых условий поставок природного газа по Ямальскому контракту.

22 ноября представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100-процентной оплаты текущих платежей за газ. Очередной срок платежей наступил в тот же день, но Молдавия так и не перевела деньги, уточнил он. Газпром уведомил Кишинев, что остановит поставки топлива через 48 часов, заключил представитель организации.

13 января стало известно, что компания «Молдовагаз» полностью рассчиталась с российской компанией «Газпром» за топливо, полученное в декабре 2021 года.