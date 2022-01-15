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Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Виктория Храменкова

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Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Фото: Pixabay

Около 40 рейсов было задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в аэропорту Домодедово задержали семь рейсов и один отменили. В свою очередь в аэропорту Шереметьево были задержаны шесть рейсов и 15 отменены. А во Внукове задержаны три рейса и пять отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

11 января самолет Москва — Анталья приземлился в Даламане из-за плохих метеоусловий. Вылет рейса в Анталью запланирован на 02:30 по местному времени, точное время вылета будет зависеть от погодных условий в пункте назначения.

29 декабря пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщила, что с 30 декабря 2021 года терминал F данного международного аэроузла будет закрыт на неопределенный срок. Уточняется, что с даты закрытия в терминале будут проходить технологические работы.

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