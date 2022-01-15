Гинцбург прокомментировал возможность платной вакцинации от COVID-19

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Директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация против COVID-19 в России не может стать платной. Это он объяснил тем, что Российская Федерация является либеральной страной, в которой создаются все благоприятные условия для граждан.

— Законодательство РФ таких вариантов не предусматривает, потому что страна у нас самая либеральная, максимально приближенная к человеку и создающая максимально благоприятные условия для всех, кто хочет провакцинироваться, — поделился эксперт.

Однако Гинцбург в беседе с ТАСС добавил, что если человек хочет привиться платно, то может это сделать в частных поликлиниках.

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14 января депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что первая вакцина от COVID-19 может стать платной для непривитых граждан. Он уточнил, что вопрос платной вакцинации окончательно не решен, но «рассматривается как вариант», отмечает Газета.ру.

В тот же день глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что около 850 миллиардов рублей было потрачено в России на борьбу с коронавирусом из федерального бюджета в 2021 году. Проблема медицинской помощи в 2022 году вновь будет стоять остро из-за штамма «омикрон», предупредил он. При этом все необходимые средства уже найдены в бюджете, также министерство обладает резервами, заключил министр.