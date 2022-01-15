В Подмосковье стартовала акция «Подари вторую жизнь своей елке»

Фото: Пелагия Замятина «Вечерняя Москва»

С 15 января в Московской области начинается экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елке». Новогоднее дерево можно сдать в специализированные пункты для дальнейшей переработки.

Известно, что в текущем году большая часть деревьев будет отправлена в Богородскую область на зооферму «Мечта». Они послужат полезным кормом для животных.

— Еще часть деревьев переработают в специальных дробилках для изготовления щепы, которую применят при высадке новых елей в рамках областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы», — пишет телеканал «360».

В этом году в Подмосковье насчитывается 224 пункта приема елей. Отмечается, что в каждом городском округе будут работать, как минимум, две локации.

Кроме этого, бывшие новогодние деревья можно будет сдать на 58 площадках «Мегабака». Они расположены в 55 городских округах.

Экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елке» будет действовать до 15 февраля.

За три года проведения акции в регионе собрали девяносто тысяч хвойных деревьев. Главные цели акции — увеличение объема отходов для переработки вторсырья и правильная утилизация новогодних деревьев.

Ранее Российский экологический оператор призвал россиян сдавать на переработку новогодние ели.