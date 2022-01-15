Финансист рассказал об изменении ставок по вкладам в 2022 году

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Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила о продолжении тренда ужесточения денежно-кредитной политики и увеличения ключевой ставки. Об этом сообщил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Специалист рассказал, как именно изменятся ставки по вкладам и кредитам в 2022 года. Так, например, ставки по вкладам будут расти меньшими темпами, чем увеличивалась ставка ЦБ. Кроме этого, кредитные ставки будут увеличиваться так же, как и по депозитам.

— Если ситуация с инфляцией в России стабилизируется, то вероятность снижения ставок по вкладам и кредитам будет очень высокой, — поделился Брагин в интервью с агентством «Прайм».

Также собеседник агентства подчеркнул, что ужесточение политики ЦБ может коснуться не только ставок, но и норм резервирования или других нормативов.

В декабре «Вечерняя Москва» писала, что Банк России продолжит повышать ключевую ставку еще как минимум в течение квартала. Ему необходимо обуздать инфляцию.