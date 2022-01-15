Более двух миллионов ПЦР-тестов выпустили в технополисе «Москва» в 2021 году

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

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В прошлом году предприятие в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» наладило производство ПЦР-тестов для выявления коронавируса. В общей сложности компания выпустила свыше двух миллионов единиц тестов. Об этом в субботу, 15 января, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Благодаря наработкам в области контрактного производства медизделий специалисты компании в сжатые сроки запустили производство тест-систем в больших объемах, — отметил Ефимов.

По его словам, за год предприятие также выпустило семь миллионов пробирок для транспортировки анализов и четыре миллиона подготовительных комплектов.

Уточняется, что производительность компании, которая специализируется на создании медизделий на основе биополимеров, составила пять процентов от общего числа тестов в России.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, помещение предприятия оснащено современным оборудованием, а сам процесс производства происходит в помещениях площадью более 400 квадратных метров, передали на официальном сайте мэра Москвы.

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До этого Прохоров сообщил, что лекарства для лечения редких заболеваний начнет производить новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Он отметил, что на базе ОЭЗ запустится производство препаратов от бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых и наследственных недугов.