Названо растение, снижающее уровень сахара в крови

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Джимнема Сильвестра может снизить уровень сахара в крови на 29 процентов и избавить человека от тяги к сладкому. Об этом сообщает издание Verywell Health со ссылкой на результаты исследования специалистов.

— Джимнема может сделать сладкие продукты менее сладкими на вкус, поэтому в конечном итоге вам захочется есть их меньше. Трава хорошо известна своей способностью уменьшать накопление жира и способствовать снижению веса благодаря свойствам, ингибирующим ферменты, — уточнили специалисты медицинского портала.

Также это растение предотвращает повреждение органов у пациентов с диабетом. Более того, у диабетиков второго типа, принимающих 400 миллиграммов растения каждый день на протяжении полутора лет, уровень сахара в крови снизился на 29 процентов.

Однако принимать джимнему вместе с инсулином и другими лекарствами против диабета без наблюдения врача не рекомендуется.

До этого американские медики назвали частый симптом сахарного диабета, который можно заметить на коже невооруженным глазом, без обращения к специалистам и медицинских обследований. Как отметил доктор медицинских наук дерматолог Рейган Андерсон, определить наличие диабета можно по пятнам на коже.