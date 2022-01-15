Городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада в столице

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Городские службы продолжают очищать улицы Москвы от снега. Об этом в своем Telegram-канале сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

Уточняется, что вчера вечером в Москве начался сильный снегопад, который продолжается до сих пор. Снегоуборочные машины регулярно освобождают проезжую часть и тротуары города от снега.

— Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и выполняют необходимые регламентные работы. Ранним утром провели механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, — уточнили в Telegram-канале городского хозяйства.

Ближайший цикл работ по очистке начнется после уменьшения интенсивности трафика. Особое внимание уделят пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, социальным объектам.

После мощного снегопада 10 января порядка 12 тысяч единиц специализированной техники и свыше 90 тысяч коммунальщиков были задействованы в уборке улиц Москвы. Прирост снежного покрова в городе достиг восьми сантиметров.