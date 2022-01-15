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«Помолимся за него!»: Бероев рассказал о состоянии госпитализированного Куравлева

Георгий Соланович

Общество
«Помолимся за него!»: Бероев рассказал о состоянии госпитализированного Куравлева
Фото: Youtube / Документальное кино на Первом

Российский актер Егор Бероев призвал помолиться за выздоровление своего коллеги Леонида Куравлева. Соответствующий пост артист выложил в своем Instagram.

Куравлев был госпитализирован из дома престарелых, у него диагностировали коронавирус, легкие актера поражены на 10%. Также у него были выявлены другие хронические заболевания, препятствующие выздоровлению.

— Леонид Вячеславович сейчас очень болеет. Помолимся за него! Это потрясающий человек и великолепный актер! — написал Бероев в Instagram.

Любители отечественного кино мгновенно откликнулись на просьбу 44-летнего артиста.

«Выздоровления одному из самых любимых и талантливых артистов», «Господи спаси и помоги Леониду Вячеславовичу», «Леонид Вячеславович, выздоравливайте! Мы Вас очень любим!», — комментируют фанаты пост Бероева в социальной сети.

10 января стало известно, что Куравлев находится в реанимации. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.

Позже СМИ узнали, что 85-летний народный артист РСФСР Леонид Куравлев в последнее время жил в доме престарелых. У актера двое детей: дочь — психотерапевт Ксения и сын — бизнесмен Василий.

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