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Жена Данченко погибла в аварии в день перехода футболиста в новый клуб

Георгий Соланович

Происшествия
Жена Данченко погибла в аварии в день перехода футболиста в новый клуб
Фото: Instagram / 94danchenko

Жена бывшего игрока российского футбольного клуба «Рубин» Олега Данченко Виктория погибла в ДТП, 14 января, в день перехода спортсмена в другой футбольный клуб. Об этом сообщил Starhit.

Трагедия произошла в Одессе, Украина. Виктория ехала по трассе на своем Mercedes, не справилась с управлением и врезалась сначала в KIA, потом влетела в эвакуатор и отбойник трассы.

Супруга Данченко получила тяжелые травмы и скончалась еще до приезда врачей, сообщили в издании.

В этот же день супруг погибшей Данченко подписал контракт с футбольным клубом «Заря». До этого спортсмен выступал за российские «Анжи», «Енисей», «Уфу» и «Рубин».

Утром 15 января стало известно об аварии на Варшавское шоссе. В инциденте пострадали девять человек, в том числе и двухмесячный малыш. На момент ДТП ребенок находился на руках у матери и ударился о поручень. Машину такси занесло, когда она пыталась обогнать пассажирский автобус, в результате чего произошло столкновение. По данным ГИБДД, именно действия таксиста стали причиной изменения траектории движения автобуса.

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