Ученые нашли способ спасти пациентов с опасным видом рака

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Ученые нашли способ продлить жизнь людям с раком поджелудочной железы. Эта тема обсуждалась на конференции Международного медицинского центра «СОГАЗ» в Петербурге и Геленджике.

Рак поджелудочной встречается очень редко, однако он очень опасен для человека: девять из десяти пациентов, у которых обнаружили такую опухоль, умирают. Однако сейчас врачи уже могут спасти большее число заболевших.

— За последние годы возможности лечения существенно изменились благодаря успешному внедрению циторедуктивной хирургии в сочетании с последующей гипертермической внутрибрюшинной химиотерапией (HIPEC). Эта концепция мультимодальной терапии сегодня дает надежную возможность лечения со значительным продлением жизни», — рассказал главный врач отделения общей и висцеральной хирургии клиники Asklepios Nord в Гамбурге Асад Кутуп.

Заведующий хирургическим отделением ММЦ «СОГАЗ» Андрей Проценко добавил, что даже если пациента нельзя полностью излечить от рака, он сможет долгие годы жить полноценной жизнью. Все благодаря комплексному подходу к лечению: применяются лучевая терапия, системное противоопухолевое лечение, в том числе химиотерапия, передает Пятый канал.

О том, как выявить опасное заболевание на ранней стадии, «Вечерней Москве» рассказала заместитель генерального директора ФГБУ «НМИЦ радиологии Минздрава России» по лечебной работе Галина Алексеева.