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Лукерья Ильяшенко развеяла слухи о романе с Павлом Прилучным

Георгий Соланович

Общество
Лукерья Ильяшенко развеяла слухи о романе с Павлом Прилучным
Фото: instagram.com/lukerya

Российская актриса Лукерья Ильяшенко прокомментировала слухи о ее возможном романе с коллегой по цеху Павлом Прилучным. Девушка дала интервью порталу «Вокруг ТВ».

Павел Прилучный развелся с латвийской актрисой Агатой Муцениеце в 2020 году. Поклонники звездной пары считали именно Ильяшенко виновницей расставания. Однако сама звезда сериала «Сладкая жизнь» все отрицает. Более того, она уверена, что у фанаты всего лишь ищут повод лишний раз покопаться в личной жизни знаменитости.

— Это не было правдой даже близко. У нас с Пашей было восемь совместных смен, и я видела его ровно восемь раз в жизни, потом еще один раз где-то на кастинге, —резюмировала артистка в беседе с «Вокруг ТВ».

12 января разведенные Муцениеце и Прилучный появились на общем фото. Бывшие влюбленные решили забыть старые обиды ради праздника ребенка: на днях сыну экс-супругов Тимофею исполнилось девять лет. Звездные родители организовали для него вечеринку и написали трогательные поздравления в личных блогах.

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