Определен состав мужской сборной России по биатлону на Олимпиаде в Пекине

Фото: ВКонтакте / Сборная России по биатлону

В российскую сборную по биатлону на Олимпийских играх в Пекине войдут Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Карим Халили. Об этом сообщает РИА Новости по результатам биатлонистов в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

До этого стало известно, что россияне завоевали золотые медали в эстафетной гонке на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

В состав сборной вошли Даниил Серохвостов, Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков. Россияне преодолели дистанцию 4х7,5 километра за один час 11 минут 6,1 секунды. При этом они использовали четыре дополнительных патрона. Второе место заняли немцы (+7,0; 2), а третье — белорусы (+23,0; 6).

8 января сборная России одержала победу в одиночной смешанной эстафете по биатлону, которая состоялась в немецком городе Оберхофе. В составе российской сборной бежали Антон Бабиков и Кристина Резцова. Второе место досталось австрийцам, третьими стали спортсмены из Украины.

До этого россиянин Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира по биатлону. Он прошел дистанцию за 27 минут и 0,8 секунды, а также допустил один промах. Россияне Антон Бабиков и Даниил Серохвостов заняли шестое и восьмое места соответственно.