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Кадыров поручил удалить из соцсетей негативный контент об Ингушетии

Анастасия Колоскова

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Кадыров поручил удалить из соцсетей негативный контент об Ингушетии
Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился удалить все враждебные высказывания в отношении жителей Ингушетии в социальных сетях. Об этом сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

— Главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым дано поручение нашему министерству по национальной политике, внешним связям, печати и информации довести до каждого, кто трудится на пути Первого Президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова, будь то любая организация, житель республики, министерство или же религиозное объединение, удалить любое враждебное высказывание в адрес представителей ингушского народа, — заявил министр во время прямого эфира на его странице в Instagram.

Дудаев отметил, в истории взаимоотношений народов Чечни и Ингушетии «начинается новая страница».

Несколько дней назад Кадыров во время прямого эфира в Instagram обратился к народу Ингушетии. Он затронул вопрос о территориальных спорах между двумя регионами. Так, в своей речи Кадыров подчеркнул, что никому не позволит безосновательно оскорблять и порочить честь своего народа.

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