Гинцбург: Начались испытания препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител

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Клинические исследование препарата против COVID-19 начались в Центре имени Гамалеи. Отмечается, что препарат будет основываться на моноклональных антителах. Об этом в воскресенье, 16 января, заявил директор Центра Александр Гинцбург.

— Я надеюсь, мы увидим этот препарат во второй половине весны. Но то, что этот препарат эффективен, уже известно по западным аналогам, — передает ТАСС слова Гинцбурга.

В пятницу, 14 января, эксперты ВОЗ рекомендовали использовать два новых препарата для лечения коронавируса. Так, специалисты рекомендовали применять препарат барицитиниб, который используется для лечения ревматоидного артрита, и сотровимаб, созданный на основе моноклональных антител.

В тот же день вирусолог, доктор медицинских наук, профессор и академик РАЕН Анатолий Альтштейн рассказал о том, какой препарат лучше использовать для ревакцинации. По словам вирусолога, в государствах с высоким уровнем вакцинации, таких как Великобритания и Франция, летальность от «омикрона» составляет всего 0,1 процента. Поэтому стоит вовремя поставить прививку, а также позаботиться о ревакцинации. Действие вакцины длится в среднем до полугода.