Более 200 тысяч человек эвакуируют в Японии из-за угрозы цунами

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Порядка 230 человек в Японии получили предписания об эвакуации. Необходимость в этом возросла после извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве Тонга, поскольку затем начала существовать угроза цунами.

Предупреждения действуют для жителей Аомори, Иватэ, Мияги, Тиба, Токусима, Коти, Миядзаки и Кагосима. Кроме этого, власти просят укрыться в эвакуационных центра всех жителей прибрежных регионов, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что во многих регионах Чили было принято решение о закрытии пляжей из-за угрозы цунами. Необходимость в этом появилась после извержения вулкана в государстве Тонга. Сейчас власти просят граждан покинуть все пляжи, бухты и прибрежную зону отдыха.

15 января на Курильских островах после извержения подводного вулкана у островов Тонга объявили угрозу цунами. При этом угрозы российскому населению и территории нет. Были проведены оповещения двух портов в Южно-Курильском и Курильском городских округах.

До этого сообщалось, что участок Великой Китайской стены высотой почти два метра обрушился в результате землетрясения, которое произошло в субботу, 8 января, в провинции Цинхай. Власти после землетрясения провели осмотр культурных достопримечательностей и обнаружили место обрушения на стене, этот участок относят ко времени существования Империи Мин (1368–1644 годы). Специалисты установили необходимые опоры и начали ремонтно-восстановительные работы.