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Глава «Нафтогаза» упрекнул ФРГ в желании заработать на «Северном потоке — 2»

Михаил Алимов

В мире
Глава «Нафтогаза» упрекнул ФРГ в желании заработать на «Северном потоке — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Властям Германии не следует зарабатывать на поставках газа с помощью российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, ФРГ не нужны новые газопроводы, так как «украинских трубопроводных мощностей достаточно». Более того, они задействованы всего на четверть от возможного.

— Кроме того, Германия получила бы экономические преимущества, если бы благодаря «Северному потоку — 2» стала главным распределительным пунктом российского газа. Но как ведущая европейская страна ФРГ не может получить краткосрочное экономическое преимущество за счет других европейских стран, — рассказал он в интервью FAZ.

Глава «Нафтогаза» упрекнул ФРГ в желании заработать на «Северном потоке — 2» Северный поток-2

Витренко отметил, что европейские компании должны сами выбирать, как им транспортировать газ — через российский или украинский трубопроводы. При этом Россия выполняет все свои обязательство по газовым контрактам, подчеркнул он.

До этого глава Комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот заявил, что противодействия запуску газопровода «Северный поток — 2» связаны с экономическими интересами других стран. Так, в борьбе с проектом заинтересованы Соединенные Штаты Америки. Они имеют свои планы на газовый рынок Европы. Депутат считает, что США хотят продавать свой дорогой сжиженный природный газ.

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