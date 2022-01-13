ФРГ назвала причину задержки запуска газопровода «СП—2»

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Противодействия запуску газопровода «Северный поток — 2» связаны с экономическими интересами других стран. Об этом заявил глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот.

Так, в борьбе с проектом заинтересованны Соединенные Штаты Америки. Они имеют свои планы на газовый рынок Европы. Депутат считает, что США хотят продавать свой дорогой сжиженный природный газ.

Северный поток-2

Однако Рот подчеркнул, что вопрос «Северного потока — 2» также вызывает споры «даже среди наших партнеров».

— Мы должны принять это во внимание и следить за тем, чтобы трубопровод всегда был включен в общеевропейскую стратегию в сфере энергетики, — добавил глава в беседе с Handelsblatt.

Помимо этого, Рот призвал Российскую Федерацию продолжать транзита газа через Украину после 2024 года.

10 января глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок сообщила, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» пока не соответствует требованиям Европейского союза. По ее словам, это является основанием для приостановки процесса его сертификации.

При этом больше половины жителей Германии поддерживают российский проект. Результаты с данными следуют из опроса института Infratest dimap для телеканала ARD. Так, на востоке ФРГ за проект выступают 70 процентов населения, в западной части страны — 57 процентов. При этом не поддерживают строительство газопровода 28 процентов немцев.