Глава МИД ФРГ назвала причину приостановки сертификации «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок сообщила, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» пока не соответствует требованиям Европейского союза. По ее словам, это является основанием для приостановки процесса его сертификации.

— Наше федеральное правительство четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на «Северный поток — 2». Но на данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен, — сказала Бербок в интервью изданию La Stampa в понедельник, 10 января.

Она считает, что вопрос о запуске российского газопровода носит геополитический характер. По мнению главы МИД ФРГ, политическая ответственность заключается в обеспечении всех в Европе электричеством и отоплением, поэтому нужно укреплять европейскую энергетическую независимость, сообщает ТАСС.

Северный поток-2

Больше половины жителей Германии поддерживают «Северный поток — 2». Результаты с данными следуют из опроса института Infratest dimap для телеканала ARD. Так, на востоке ФРГ за проект выступают 70 процентов населения, в западной части страны — 57 процентов. При этом не поддерживают строительство газопровода 28 процентов немцев.

29 декабря глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что проект «Северный поток — 2» полностью готов к началу эксплуатации. Первая и вторая нитка газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, подчеркнул он.