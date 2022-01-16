Новый проезд соединит улицы Менжинского и Ленскую в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Менжинского Карта всех событий

В столице появится новый проезд, который соединит между собой улицы Менжинского и Ленскую. Об этом в воскресенье, 16 января, заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, проект дороги уже согласован. Там появятся наружное освещение, дождевая канализация, тепловые сети, сети связи и дорожные ограждения.

— Автомобильная дорога значительно облегчит и сделает комфортнее транспортное обслуживание проектируемой и существующей застройки. Ширина проезжей части составит семь метров, а тротуаров с двух сторон дороги — два метра. Это сделает удобным передвижение пешеходов, в том числе маломобильных граждан, — рассказал он.

Кроме того, на новой дороге построят регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы, а также разобьют газоны между проезжей частью и тротуарами. Предусмотрены установка дорожных знаков, устранение неровностей, нанесение разметки и перенос детектора транспорта, который сейчас установлен и подключен к светофору на пересечении улицы Менжинского с Майским тупиком. Он интегрирован в интеллектуальную транспортную систему Москвы, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство развязок на МКАД реконструированы. По его словам, работы проводятся без остановки движения автомобилей. В этом году должны достроить Осташковское и Алтуфьевское шоссе, которые являются важными развязками. Поэтому, считает мэр, «мучения автомобилистов закончатся».