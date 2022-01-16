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Прокуратура проведет проверку из-за пожара в ресторане на Шелепихинской набережной

Михаил Алимов

Происшествия
Прокуратура проведет проверку из-за пожара в ресторане на Шелепихинской набережной
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Шелепихинская набережная, 34к1 Карта всех событий

В Москве на Шелепихинской набережной загорелся ресторан. Погиб один человек. Прокуратура столицы проведет по данному факту проверку. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

— По предварительной информации, возгорание произошло 16 января 2022 года около 04:00. В результате пожара погиб мужчина 1993 года рождения, работавший поваром. Есть пострадавший — мужчина 1979 года рождения, осуществлявший охрану заведения. Он госпитализирован в медицинское учреждение, — говорится в сообщении Telegram-канала прокуратуры.

Отмечается, что в ходе проверки правоохранители установят все обстоятельства произошедшего.

До этого «ВМ» писала, что площадь пожара составляла 50 квадратных метров. Возгорание зафиксировано в двухэтажном ресторане по адресу Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1.

14 января в двухэтажном здании на Почтовой улице (Новая Москва, село Красная Пахра — прим. «ВМ») произошло возгорание. Загорелся магазин, расположенный на первом этаже. Существовала угроза распространения огня на второй этаж, а также на близлежащий склад. По словам очевидцев, на втором этаже горящего здания находился человек.

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