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Первая ракетка мира Новак Джокович будет депортирован из Австралии

Михаил Алимов

Спорт
Первая ракетка мира Новак Джокович будет депортирован из Австралии
Фото: Instagram / Новак Джокович

Федеральный суд Австралии в очередной раз не удовлетворил апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича на решение об аннулировании его визы в страну. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщил глава суда Джеймс Оллсоп.

По его словам, властей Австралии не удовлетворила причина первой ракетки миры для медотвода от прививки против коронавируса. Вакцина обязательна для всех участников Открытого чемпионата Австралии, который стал первым в сезоне турниром Большого шлема, передает РИА Новости.

14 января сообщалось, что министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук во второй раз аннулировал визу теннисиста из Сербии Новака Джоковича.

Теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна 5 января. Причиной задержания послужило то, что спортсмен не смог предоставить пограничникам документы о медотводе о вакцинации от COVID-19. В результате виза Джоковича была аннулирована, а самого спортсмена попросили покинуть страну.

Позже австралийские власти приняли решение отложить депортацию сербского спортсмена, а адвокаты сербского теннисиста подали апелляционную жалобу в федеральный суд в связи со сложившейся ситуацией. Заседание состоялось в четверг, 6 января. В ходе него адвокат кабмина Австралии Кристофер Тран заявил, что власти отложат депортацию серба до новых слушаний, которые назначены на понедельник, 17 января.

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