Приемная комиссия в МГУ в 2022 году пройдет в основном удаленно

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В этом году приемная комиссия в МГУ пройдет в основном удаленно. Об этом в воскресенье, 16 января, заявил ректор вуза Виктор Садовничий.

— Мы будем принимать документы в основном дистанционно. Их можно подать из любой точки. Для этого надо просто зайти на сайт приемной комиссии и ознакомиться с тем, как это сделать... Прием документов начинается с 20 июня 2022 года, — передает его слова ТАСС.

По его словам, документы можно подать с помощью электронной системы МГУ и суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг.

До этого сообщалось, что результаты исследования качества приема в российские вузы показали: впервые за десять лет снизился средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджетное место. Еще одна тенденция в сфере образования — снижение количества частных вузов. «Вечерняя Москва» поговорила с историком, заслуженным учителем РФ Александром Снегуровым и попыталась выяснить, как стоит оценивать происходящее в отечественной системе образования.

В разговоре с «ВМ» Александр Снегуров выразил мнение, что из результатов исследования НИУ ВШЭ сложно делать какие-либо выводы. По его словам, система ЕГЭ «настолько изуродована, что радоваться чему-либо происходящему внутри нее неуместно».