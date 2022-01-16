Порядка 60 световых цифр «2022» будут украшать столицу до конца января

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий

Почти 60 световых конструкций «2022» продолжат радовать москвичей и гостей столицы до конца января. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства в воскресенье, 16 января.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент специалисты демонтируют новогодние ели, праздничные плакаты и другие декоративные элементы. Однако светящиеся цифры «2022» останутся на улицах Москвы.

— Всего установлено 58 объемно-декоративных конструкций с символикой наступившего года, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что самыми популярными объектами стали инсталляции на Новом Арбате, в парках «Сокольники», «Царицыно», имени Горького, Северного речного вокзала и Выставки достижений народного хозяйства. Также на светящиеся цифры можно посмотреть на Боровицкой, Лубянской, Смоленской и Кудринской площадях, говорится в сообщении комплекса.

До этого в пресс-службе ведомства рассказали, что столичные специалисты использовали инновационное энергосберегающее оборудование на светодиодах для украшения города в праздничные дни. Так, например, 20-метровый новогодний шар установили в этом году на Поклонной горе. Внутри сооружения жителям и гостям столицы предложили посмотреть на световое шоу с музыкальным сопровождением.