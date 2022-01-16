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Переговоры Путина с президентом Ирана состоятся на предстоящей неделе в Москве

Виктория Сикерина

Политика
Переговоры Путина с президентом Ирана состоятся на предстоящей неделе в Москве
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с коллегой из Ирана Ибрахимом Раиси в столице на предстоящей неделе. Об этом стало известно в воскресенье, 16 января.

Уточняется, что у российского лидера также запланированы личные встречи, международные телефонные беседы и заседание Совета безопасности, передает телеканал «Россия 1».

13 января сообщалось, что Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, в ходе которых коллеги обсудили взаимодействие в сирийском направлении и вопросы региональной безопасности. Как отметили в пресс-службе Кремля, главы государств обсудили российско-израильское взаимодействие на сирийском направлении, проблематику ближневосточного урегулирования, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Уточнялось, что Путин и Беннет условились о продолжении контактов.

В этот же день российский лидер обсудил по телефону массовые протесты в Казахстане с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе разговора лидеры государств отметили вклад миротворцев соответствующих сил ОДКБ в стабилизацию ситуации в стране.

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