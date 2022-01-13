Путин поговорил с президентом Узбекистана о беспорядках в Казахстане

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону массовые протесты в Казахстане с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 13 января.

В ходе разговора лидеры государств отметили вклад миротворцев соответствующих сил ОДКБ в стабилизацию ситуации в стране.

— Отмечено, что благодаря решительным и последовательным действиям казахстанского руководства, лично президента Касым-Жомарта Токаева, а также своевременной и эффективной помощи по линии ОДКБ удалось оперативно стабилизировать ситуацию в стране, — говорится в сообщении на официальном сайте президента России.

В этот же день телефонный разговор состоялся между Владимиром Путиным и лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.