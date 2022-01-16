Песков напомнил об обещании США не расширять границы НАТО на восток

Фото: Администрация президента РФ

Во время объединения Германии Соединенные Штаты пообещали не расширять границы Североатлантического альянса на восток. Однако такие заявления не оформили в юридические гарантии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в воскресенье, 16 января.

Он также вновь назвал НАТО орудием конфронтации.

— Россия наблюдает постепенное вторжение альянса на территорию Украины и не может с этим больше мириться, — заключил Песков в интервью CNN.

Накануне пресс-секретарь сообщил, что любое расширение Североатлантического альянса вызывает у России беспокойство. По его словам, НАТО является институтом конфронтации, а не развития. Именно таким задумывался альянс и в таком виде он существует по сей день, уточнил Песков.

В среду, 12 января, в Брюсселе началось заседание Совета Россия — НАТО. В составе российской делегации на заседании присутствуют представители МИД и Министерства обороны РФ. Министерство иностранных дел будет представлять заместитель главы ведомства Александр Грушко.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить взаимные опасения по вопросам стратегической безопасности и возможности контроля над военными мощностями.