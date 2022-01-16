Неизбежный процесс: какой будет вакцина от COVID-19 на основе нескольких штаммов и зачем она нужна

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Создание поливалентной вакцины против COVID-19 на основе нескольких штаммов коронавируса — процесс неизбежный и дорогостоящий. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, комментируя сообщение о том, что в Центре им. Н. Ф. Гамалеи могут создать поливалентную вакцину против новой коронавирусной инфекции на основе нескольких штаммов.

По его словам, корректнее всего для создания экспериментальных вакцин нового поколения использовать платформу «Спутник Лайт», которая разработана на основе уханьского штамма:

— О том, что препарат придется обновлять и актуализировать его под новые штаммы, говорилось еще год назад. И создавать новую вакцину, которая не повторяет ни одну из линий, ныне имеющихся, — смысла нет.

По словам врача, вакцинную платформу нужно оставить прежней, а именно — «Спутник Лайт», и внедрить в нее элементы дельтакрона:

— Следовательно, микс «омикрона» и «дельты» помещается в «Лайт», и мы тем самым обновляем вакцину, делая ее более актуальной к новым формам вируса. Но не так все просто с реализацией и распространением препарата. С одной стороны, вирус меняется, и обновленные вакцины нужны. С другой же стороны, их на всех не хватит, поскольку создание обновленного препарата — процесс трудоемкий. В то же время вариант ревакцинаций через каждые полгода будет еще долго оставаться востребованной процедурой, но и это все очень затратная история. Ведь поставить укол каждому, кто этого пожелает еще и той вакциной, которой он хочет, немыслимо дорого, а теперь представьте, что это происходит каждые полгода.

Тем важнее, по мнению эксперта, создать эту так называемую поливалентную вакцину против COVID-19, с усовершенствованной формулой, которая в перспективе позволит усилить степень защиты иммунитета от вируса и его новых штаммов, а также уменьшить количество ревакцинаций, чтобы финансово разгрузить медицинскую сферу.

— Думаю, что в перспективе удастся добиться того, чтобы новые препараты водились не так часто, как нынешние, используемые при повторных уколах.

Жемчугов выразил надежду, что поливалентная вакцина против COVID-19 с элементами «дельты» и «омикрона» станет именно тем самым препаратом.

В заключение эксперт отметил, что специалистам еще предстоит выяснить, для кого в первую очередь будет предназначен обновленный вариант вакцины:

— Конечно, поначалу это будут клинические испытания на добровольцах, а затем уже укол поставят тем, кто пожелает. Далее по накатанной схеме. Что касается детей, то и их вакцины «Спутник М» обновят с помощью дельтакрона, и все, препарат готов. По сути, вакцина подойдет всем, как и имеющиеся сегодня. Не поставят ее тем, у кого будут серьезные противопоказания либо появится желание сделать укол другими вариантами вакцины.