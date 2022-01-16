СМИ: В ходе переговоров РФ намекнула о перемещении ракет поближе к США

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Дипломаты РФ во время переговоров с коллегами из Соединенных Штатов и Североатлантического альянса якобы намекнули на перемещение ядерных ракет поближе к США, если страны Запада не одобрят требования России по безопасности в Европе. Об этом написали в воскресенье, 16 января, в газете The New York Times.

По мнению авторов материала, представители российской стороны прямо не заявили о своих намерениях в ходе переговоров. Конкретных подробностей о беседе издание не привело, однако отметило, что изменение места размещения ракет позволило бы сократить время подлета к цели до пяти минут.

Журналисты также усомнились в достоверности таких высказываний и предположили, что дипломаты России попытались запугать европейских коллег для принятия требований России по безопасности.

Такие действия авторы текста сравнили с Карибским кризисом, который произошел в 60-х годах прошлого столетия, передает ТАСС.

В этот же день пресс-секретарь президента России напомнил, что во время объединения Германии Соединенные Штаты пообещали не расширять границы Североатлантического альянса на восток. Однако такие заявления не оформили в юридические гарантии. Он также вновь назвал НАТО орудием конфронтации.