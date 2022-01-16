Песков разъяснил свое высказывание о наступательном оружии на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Слова об отказе гарантий на неразмещение наступательного оружия на Украине были сказаны в адрес позиций Соединенных Штатов и Североатлантического альянса по данному вопросу. Россия таких планов не преследует. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье, 16 января.

Песков подчеркнул, что российская сторона не угрожает никому военными действиями.

— Было бы просто сумасшествием так поступать. Но мы будем готовы принять контрмеры, — заявил он.

Однако пресс-секретарь президента России не исключил, что НАТО продолжит расширять границы и не принимать во внимание обеспокоенности РФ по различным вопросам, а также отрицать факт размещения наступательного вооружения на территории Украины.

— Если вы нам это скажете, то нам придется что-то делать, — заключил он в интервью CNN.

В этом же интервью пресс-секретарь российского лидера напомнил, что во время объединения Германии Соединенные Штаты пообещали не расширять границы Североатлантического альянса на восток. Однако такие заявления не оформили в юридические гарантии. Он также вновь назвал НАТО орудием конфронтации.